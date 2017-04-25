Президент ПАСЕ пообещал сделать заявление относительно своего статуса в пятницу

"Слушания по президенту ПАСЕ Аграмунту начались. Педро выступает из зала, не из президиума. Сразу сделал заявление, что в пятницу после завершения сессии он сделает официальное заявление относительно своего статуса. (Намекает что уйдет в отставку? Вроде да, но не окончательно)", - отметил Л.Емец.

По его словам, затем началось выступление председателя юридического комитета Дестекса, который тоже посетил Сирию. "Говорит, что не знал, что с ним будет в делегации президент ПАСЕ и другие. Что, мол, его обманули. (Что не помешало ему вместе с ними посещать мероприятия, делать совместные фото в тп). Теперь выступает испанец Шукла (докладчик по Украине), у него вообще никакого раскаяния. Говорит, не понимает, какие к нему претензии, он лишь хотел посетить Аллепо (к которому между прочим не доехал)", - добавил он.

Он также отметил, что на вопрос, как отреагировало на поездку в Сирию его правительство, П.Аграмунт "конкретного ответа не дал".

"Второй вопрос: знало ли руководство ПАСЕ о его поездке в Сирию. Ответ - нет не знало, он никого не предупреждал, за что просит прощения. Вопрос от фракции консерваторов: Почему, если вы говорите что вами манипулируют и вы не знали, что будет российский самолет, почему вы сразу не оставили Сирию, а продолжили встречи? Ответ - это провокационный вопрос. В Сирии нет интернета и не работают телефоны, поэтому я не знал, как российские СМИ ретранслируют нашу поездку. Ну и что он не может контролировать российские СМИ. Ну что он был через несколько недель в России, там сказал, что был в Сирии как простой сенатор (ну конечно, скандал уже раскрутился). Ну а военный был самолет или гражданский, он не знает, потому что не специалист", - добавил Л.Емец.

Также депутат добавил, что бельгийский делегат заявил, что интернет был в отеле.

"Второй вопрос от консерваторов: что есть заявление испанского правительства, они не рекомендовали Аграмунту ехать в Сирию. Педро говорит, что это не так и правительство не возражало. (Теперь вопрос к правительству Испании)", - отметил он.

"Педро Аграмунт заявил, что сегодня ночью к нему в номер кто-то вломился. Что искали, он не знает", - отметил Л.Емец.

"Еще раз извиняется, что подставил Ассамблею. Так, теперь вопрос от левых: Спрашивает Тини Кокс: похвалил Аграмунта за извинения, но спросил, не собирается ли Аграмунт в отставку, поскольку потерял доверие. (Это означает, что даже русские сдали Аграмунта, потому что левые и Кокс абсолютно пророссийские). Ответ - Педро сослался на слова в начале, что все скажет в пятницу. Делегаты в зале начали требовать конкретного ответа. Идет ли он в отставку. Аграмунт молчит. Председательствующая предоставила слово для следующего вопроса", - отметил Л.Емец.

Как сообщал УНН, украинская делегация выступила за отставку Президента ПАСЕ.

Напомним, российские СМИ сообщали, что депутаты Госдумы РФ вместе с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и его председателем Педро Аграмунтом посетили Сирию. С европейской стороны, по данным росСМИ, в делегацию вошли около 10 парламентариев из Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии.

Делегация Украины в ПАСЕ обратилась с письмом в Бюро ПАСЕ относительно визита президента Ассамблеи Педро Аграмунта в Сирию вместе с делегацией Госдумы РФ.