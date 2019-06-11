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Президент оголосив новий конкурсний добір на посади до Вищої ради правосуддя

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив двох членів Вищої ради правосуддя і оголосив конкурс на їхні посади. Про це на брифінгу в Києві заявив заступник глави Адміністрації Президента України Руслан Рябошапка, передає кореспондент УНН.

Президент оголосив новий конкурсний добір на посади до Вищої ради правосуддя

"Ще декілька важливих рішень, прийнятих Президентом – щодо двох членів Вищої ради правосуддя. Ви мабуть знаєте, що наприкінці каденції президента Порошенка було змінено правила процедури щодо конкурсного добору двох членів ВРП. Не дочекавшись рішення конкурсної комісії, завершення відбору, Порошенко призначив всупереч закону двох членів ВРП. Сьогодні справедливість було відновлено – президент підписав указ про скасування рішень колишнього Президента. Крім того, оголошено новий конкурсний добір на посади Вищої ради правосуддя", - повідомив Рябошапка.

Як повідомляв УНН, у Вищій раді правосуддя звільнили з посад двох суддів

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