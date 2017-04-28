Президент оголосив конкурс на посади голів РДА у шести областях
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко оголосив конкурс на зайняття вакантних посад голів районних державних адміністрацій у шести областях, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
Згідно з Розпорядженням №95/2017-рп, оголошено конкурс на зайняття вакантних посад голів районних державних адміністрацій Любомльської районної державної адміністрації Волинської області, Малинської районної державної адміністрації Житомирської області, Городенківської районної державної адміністрації Івано-Франківської області, Біляївської районної державної адміністрації Одеської області, Любашівської районної державної адміністрації Одеської області, Уманської районної державної адміністрації Черкаської області.
Як повідомляв УНН, Президент звільнив трьох голів РДА у різних областях.