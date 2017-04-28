Президент объявил конкурс на должности председателей РГА в шести областях
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко объявил конкурс на занятие вакантных должностей председателей районных государственных администраций в шести областях, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Согласно Распоряжению №95/2017-рп, объявлен конкурс на занятие вакантных должностей председателей районных государственных администраций Любомльской районной государственной администрации Волынской области, Малинского районной государственной администрации Житомирской области, Городенковской районной государственной администрации Ивано-Франковской области, Беляевской районной государственной администрации Одесской области, Любашевской районной государственной администрации Одесской области, Уманской районной государственной администрации Черкасской области.
Как сообщал УНН, Президент уволил трех глав РГА в различных областях.