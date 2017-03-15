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Президент не виключив, що Україна отримає транш МВФ у березні

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Україна може отримати 1 млрд дол. від МВФ у березні. Про це в інтерв’ю українським телеканалам заявив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

“Як мені обіцяла К.Лагард, ми отримаємо 1 млрд дол. (від МВФ — ред.) і, я сподіваюся, це станеться ще в березні”, — сказав П.Порошенко.

Він нагадав, що 20 березня відбудеться засідання ради директорів МВФ.

“Я пишаюся, що ми перша команда, яка забезпечила четвертий транш (МВФ — ред.)”, — сказав П.Порошенко, додавши, що Україна виконала усі вимоги фонду.

Як повідомляв УНН, МВФ підтвердив внесення у порядок денний на 20 березня питання України. Повний текст меморандуму про співпрацю України з Міжнародним валютним фондом за процедурою може бути опублікований лише після засідання ради директорів, які зберуться 20 березня.

Раніше МВФ заявив про досягнення домовленості з Києвом щодо третього перегляду програми. О.Данилюк підтвердив домовленість з МВФ.

Українські Національні Новини

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