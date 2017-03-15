Президент не исключил, что Украина получит транш МВФ в марте

"Как мне обещала К.Лагард, мы получим 1 млрд долл. (от МВФ - ред.) и, я надеюсь, это произойдет еще в марте", - сказал П.Порошенко.

Он напомнил, что 20 марта состоится заседание совета директоров МВФ.

"Я горжусь, что мы первая команда, которая обеспечила четвертый транш (МВФ - ред.)", - сказал П.Порошенко, добавив, что Украина выполнила все требования фонда.

Как сообщал УНН, МВФ подтвердил внесение в повестку дня на 20 марта вопрос Украины. Полный текст меморандума о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом по процедуре может быть опубликован только после заседания совета директоров, которые соберутся 20 марта.

Ранее МВФ заявил о достижении договоренности с Киевом по третьему пересмотру программы. А.Данилюк подтвердил договоренность с МВФ.