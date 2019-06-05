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Президент не виключає і політичної відповідальності за смерть 5-річного хлопчика

Президент не виключає і політичної відповідальності за смерть 5-річного хлопчика

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський впевнений, що хтось може понести політичну відповідальність за вбивство 5-річного хлопчика на Київщині. Про це він заявив сьогодні під час інтерв‘ю в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє УНН.

Він вкотре висловив співчуття рідним та близьким хлопчика та додав: "Це якесь безглуздя. Коли у нас кожного дня гинуть на фронті наші військові, я не хочу цього, але я розумію, чому - вони захищають нашу країну від ворога. Але тут - просто якесь безглуздя. Влучили в хлопця, забрали дитину. Це дуже серйозне питання і, я вже про це говорив, що будуть дуже серйозно всі покарані".

На запитання, чи може хтось понести політичну відповідальність через трагічний випадок, президент відповів: "Я впевнений, що буде і політична відповідальність, буде і кримінальна відповідальність. Ми про це вже говорили з міністром неодноразово впродовж цих двох днів".

Як повідомляв УНН, у лікарні помер 5-річний хлопчик Кирил, який став жертвою двох п’яних поліцейських у Переяславі-Хмельницькому. У зв’язку із цим прокурори Київської обласної прокуратури змінили підозру з перекваліфікацією скоєного ними злочину.

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