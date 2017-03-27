Президент не підтримає вилучення антидискримінаційних норм із нового Трудового кодексу – С.Цеголко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко не підтримає рішення парламентського комітету вилучити з проекту нового Трудового кодексу так звані антидискримінаційні норми. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-секретар Президента Святослав Цеголко, передає УНН.
“Президент не допустить ревізії зобов’язань України, які ми реалізували для отримання безвізового режиму. Рішення парламентського комітету вилучити з проекту нового Трудового кодексу так звані антидискримінаційні норми глава держави вважає помилковим і навіть провокативним. Петро Порошенко запевнив наших партнерів дипломатичними каналами, що така позиція комітету не знайде підтримки ні у Верховній Раді, ані тим більше з боку Президента. Україна виконувала, виконує і буде виконувати всі свої зобов’язання”, — написав С.Цеголко.
Нагадаємо, 12 листопада 2015 року Парламент вніс зміни до трудового кодексу, забороняючи дискримінацію за ознаками сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності. 23 листопада 2015 року Президент підписав закон з антидискримінаційними змінами, 26 листопада закон набув чинності.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада може ухвалити новий Трудовий кодекс у другому читанні та в цілому у червні цього року.