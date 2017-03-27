Президент не поддержит исключение антидискриминационных норм из нового Трудового кодекса - С.Цеголко

“Президент не допустит ревизии обязательств Украины, которые мы реализовали для получения безвизового режима. Решение парламентского комитета исключить из проекта нового Трудового кодекса так называемые антидискриминационные нормы глава государства считает ошибочным и даже провокационным. Петр Порошенко заверил наших партнеров по дипломатическим каналам, что такая позиция комитета не найдет поддержки ни в Верховной Раде, ни тем более со стороны Президента. Украина выполняла, выполняет и будет выполнять все свои обязательства”, — написал С.Цеголко.

Напомним, 12 ноября 2015 Парламент внес изменения в трудовой кодекс, запрещая дискриминацию по признакам сексуальной ориентации или гендерной идентичности. 23 ноября 2015 Президент подписал закон с антидискриминационными изменениями, 26 ноября закон вступил в силу.

Как сообщал УНН, Верховная Рада может принять новый Трудовой кодекс во втором чтении и в целом в июне этого года.