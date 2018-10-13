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Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

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Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

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24 березня, 11:21 • 106763 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

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24 березня, 11:09 • 112943 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

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24 березня, 11:02 • 137364 перегляди

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24 березня, 09:46 • 74994 перегляди

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Президент назвав три українські бренди від яких “корчить Москву”

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Є три українські бренди від яких найбільше корчить Москву. Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з військовими напередодні свята захисника Вітчизни, передає УНН.

“Є три українські бренди від яких найбільше корчить Москву: це Збройні Сили України, Національна гвардія України і це наша Українська автокефальна церква, з приводу чого вчора Кремль навіть Радбез зібрав — як захищати їхню п’яту колону всередині нашої держави”, — сказав Порошенко.

Нагадаємо, День захисника України - свято, що відзначається в Україні 14 жовтня у день святої Покрови Пресвятої Богородиці водночас з Днем Українського козацтва. Також 14 жовтня традиційно відзначається як день створення Української повстанської армії.

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