Президент назвав три українські бренди від яких “корчить Москву”

“Є три українські бренди від яких найбільше корчить Москву: це Збройні Сили України, Національна гвардія України і це наша Українська автокефальна церква, з приводу чого вчора Кремль навіть Радбез зібрав — як захищати їхню п’яту колону всередині нашої держави”, — сказав Порошенко.

Нагадаємо, День захисника України - свято, що відзначається в Україні 14 жовтня у день святої Покрови Пресвятої Богородиці водночас з Днем Українського козацтва. Також 14 жовтня традиційно відзначається як день створення Української повстанської армії.