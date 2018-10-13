Президент назвал три украинских бренда от которых "корчит Москву"

"Есть три украинских бренда от которых больше всего корчит Москву: это Вооруженные Силы Украины, Национальная гвардия Украины и это наша Украинская автокефальная церковь, по поводу чего вчера Кремль даже Совбез собрал - как защищать их пятую колонну внутри нашего государства", - сказал Порошенко.

Напомним, День защитника Украины - праздник, отмечаемый в Украине 14 октября в день святой Покровы Пресвятой Богородицы одновременно с Днем Украинского казачества. Также 14 октября традиционно отмечается как день создания Украинской повстанческой армии.