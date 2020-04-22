Президент назвав очікування від співпраці з МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна очікує від МВФ 8 мільярдів доларів. Про це він сказав у фільмі "Рік Президента Зеленського", передає УНН.
“З НАТО відносини є, з Європейським Союзом є. Прекрасні відносини з Міжнародним валютним фондом. Якщо наша Рада дасть цю можливість - ми підпишемо меморандум і країна отримає 8 мільярдів від МВФ, як мінімум. І ще кілька мільярдів від інших європейських фінансових інституцій - Світовий банк, ЄБРР і таке інше”, - сказав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, в МВФ повідомили про стадію переговорів з Україною про нову програму.