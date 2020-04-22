Президент назвал ожидания от сотрудничества с МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина ожидает от МВФ 8 миллиардов долларов. Об этом он сказал в фильме "Год Президента Зеленского", передает УНН.
"С НАТО отношения есть, с Европейским Союзом есть. Прекрасные отношения с Международным валютным фондом. Если наша Рада даст эту возможность - мы подпишем меморандум и страна получит 8 миллиардов от МВФ, как минимум. И еще несколько миллиардов от других европейских финансовых институтов - Всемирный банк, ЕБРР и т.д.", - сказал Владимир Зеленский.
Напомним, в МВФ сообщили о стадии переговоров с Украиной о новой программе.