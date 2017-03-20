Президент назвав блокаду Донбасу спецоперацією з виштовхування території в Росію

“Все чіткіше кристалізується загроза анархії та отаманщини. Яскравим доказом того є реальні і потенційні наслідки так званої блокади Донбасу. Ії організатори показали себе як неперевершені майстри політичного піару. Вони грамотно вирахували больову точку, піймали хвилю суспільних очікувань, виявили оголений нерв, але організатори блокади дурили суспільство. Насправді то була не блокада ОРДО-ОРЛО. Ну яка блокада, коли там дірка на кордоні, в тому числі і з РФ — сотні кілометрів? Насправді все це виявилося спецоперацією, направленою на те, щоб виштовхнути окуповані районі з українського Донбасу в Російську Федерацію”, — сказав Президент.

Він зазначив, що рішення РНБО про тимчасове призупинення транспортного сполучення з окупованими територіями мало “вимушений характер” і “лише припинило той хаос, в який блокадники намагалися занурити всю країну”.

Він також зазначив, що для повернення цієї території Україні “ми могли і навіть мусили здійснювати товарний обмін з українськими заводами, які змогли залишитися в правовому полі України і платили податки українській державі, були зареєстровані в українських органах реєстрації і виплачували заробітну платню в гривнях через банківські рахунки, що унеможливлювало будь-який елемент будь-якого надходження коштів до сепаратистських угрупувань”.

“Блокадники добилися того, створили всі підґрунтя, щоб підприємства були захоплені, конфісковані, пограбовані, і ми не маємо права приймати продукцію від підприємств, які захоплені бойовиками. І саме про це рішення РНБО”, — сказав П.Порошенко.