Президент назвал блокаду Донбасса спецоперацией по выталкиванию территории в Россию

"Все четче кристаллизуется угроза анархии и атаманщины. Ярким доказательством того реальные и потенциальные последствия так называемой блокады Донбасса. Ее организаторы показали себя как непревзойденные мастера политического пиара. Они грамотно вычислили болевую точку, поймали волну общественных ожиданий, обнаружили обнаженный нерв, но организаторы блокады обманывали общество. На самом деле это был не блокада ОРДО-ОРЛО. Ну какая блокада, когда там дырка на границе, в том числе и из РФ - сотни километров? На самом деле все это оказалось спецоперацией, направленной на то, чтобы вытолкнуть оккупированные районы с украинского Донбасса в Российскую Федерацию", - сказал Президент.

Он отметил, что решение СНБО о временном приостановлении транспортного сообщения с оккупированными территориями имело "вынужденный характер" и "только прекратило хаос, в который блокадники пытались погрузить всю страну".

Он также отметил, что для возвращения этой территории Украины "мы могли и даже должны были осуществлять товарный обмен с украинскими заводами, которые смогли остаться в правовом поле Украины и платили налоги украинскому государству, были зарегистрированы в украинских органах регистрации и выплачивали заработную плату в гривнах через банковские счета, что делало невозможным любой элемент любого поступления средств в сепаратистских группировок".

"Блокадники добились того, что создали все основания, чтобы предприятия были захвачены, конфискованы, разграблены, и мы не имеем права принимать продукцию от предприятий, которые захвачены боевиками. И именно об этом решение СНБО", - сказал П.Порошенко.