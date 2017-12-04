Президент найближчим часом запропонує ВР законопроект про протидію тіньовому ринку землі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Представник Президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявляє, що Глава держави запропонує парламенту розглянути найближчим часом розглянути законопроект про протидію тіньовому ринку землі сільськогосподарського призначення. Про це вона заявила під час засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
За її словами, Президент підтримує наведення порядку в земельній сфері та протидію тіньовому ринку землі.
“Найближчим часом буде запропоновано законопроект, спрямований на деконцентрацію у сфері земельних відносин та протидію тіньовому ринку землі. Центр прийняття управлінських рішень та повнота відповідальності і закріплення цих рішень буде за місцевою владою”, — зазначила І.Луценко.
Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко пообіцяв місцевій владі ширші повноваження у сфері земельних відносин.