Президент в ближайшее время предложит ВР законопроект о противодействии теневому рынку земли
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявляет, что глава государства предложит парламенту рассмотреть в ближайшее время рассмотреть законопроект о противодействии теневому рынку земли сельскохозяйственного назначения. Об этом она заявила во время заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.
По ее словам, Президент поддерживает наведение порядка в земельной сфере и противодействие теневом рынке земли.
"В ближайшее время будет предложен законопроект, направленный на деконцентрацию в сфере земельных отношений и противодействие теневому рынку земли. Центр принятия управленческих решений и полнота ответственности и закрепления этих решений будет за местными властями", - отметила И.Луценко.
Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко пообещал местной власти более широкие полномочия в сфере земельных отношений.