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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 110078 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 128987 просмотра

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10 марта, 09:12 • 107841 просмотра

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Президент в ближайшее время предложит ВР законопроект о противодействии теневому рынку земли

Президент в ближайшее время предложит ВР законопроект о противодействии теневому рынку земли

Киев  •  УНН

 • 11501 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявляет, что глава государства предложит парламенту рассмотреть в ближайшее время рассмотреть законопроект о противодействии теневому рынку земли сельскохозяйственного назначения. Об этом она заявила во время заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

По ее словам, Президент поддерживает наведение порядка в земельной сфере и противодействие теневом рынке земли.

"В ближайшее время будет предложен законопроект, направленный на деконцентрацию в сфере земельных отношений и противодействие теневому рынку земли. Центр принятия управленческих решений и полнота ответственности и закрепления этих решений будет за местными властями", - отметила И.Луценко.

Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко пообещал местной власти более широкие полномочия в сфере земельных отношений.

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