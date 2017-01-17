Президент: НАТО залишилося єдиним ефективним безпековим механізмом у світі

"Я абсолютно переконаний у тому, що світу потрібне НАТО. Тому що після того, як Росія порушила і повністю зруйнувала,.. коли Росія анексувала Крим, коли Росія вчинила агресію на сході моєї країни, Росія повністю зруйнувала післявоєнну глобальну систему безпеки, базовану на Раді безпеки ООН. І НАТО залишилося лише єдиним ефективним безпековим механізмом у світі і тому це важливо не лише для країн-членів, але й для глобальної системи безпеки", - сказав він.

Нагадаємо, П.Порошенко анонсував зустріч з обраним президентом США Д.Трампом.