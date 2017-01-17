Президент: НАТО осталось единственным эффективным механизмом безопасности в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. НАТО осталось единственным эффективным механизмом безопасности в мире. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в интервью Bloomberg во время визита в Давос, передает УНН.
"Я абсолютно убежден в том, что миру нужен НАТО. Потому что после того, как Россия нарушила и полностью разрушила... когда Россия аннексировала Крым, когда Россия совершила агрессию на востоке моей страны, Россия полностью разрушила послевоенную глобальную систему безопасности, основанную на совете безопасности ООН. и НАТО осталось только единственным эффективным механизмом безопасности в мире и поэтому это важно не только для стран-членов, но и для глобальной системы безопасности", - сказал он.
Напомним, П.Порошенко анонсировал встречу с избранным президентом США Д.Трампом.