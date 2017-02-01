Президент нагородив захисників Авдіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко відзначив високими державними нагородами військовослужбовців Збройних Сил України, які відзначилися у ході бойових дій в районі Авдіївки. Як відзначили у прес-службі Глави держави, більшість із цих військових і зараз знаходяться на бойових позиціях, передає УНН.
Так, за даними прес-служби, за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагородами відзначено 48 офіцерів та солдатів ЗСУ.
Серед нагороджених орденом Богдана Хмельницького, старший лейтенант Сергій Вдовиченко, лейтенант Андрій Верхогляд, капітан Роман Дармограй, майор Володимир Дяченко, капітан Ріхард Поп, лейтенант Василь Тарасюк.
"Лейтенант, командир механізованої роти механізованого батальйону Леонід Деркач нагороджений орденом Богдана Хмельницького (посмертно). З березня по липень з серпня 2015 року по червень 2016 року з жовтня 2016 року по лютий 2017 року виконував бойові завдання в районі проведення антитерористичної операції.
Близько 8 години 01 лютого 2017 року героїчно загинув під час виконання бойового завдання від отриманих поранень не сумісних з життям внаслідок артилерійського обстрілу з систем залпового вогню “Град” зі сторони незаконних збройних формувань “ДНР” на ротному опорному пункті механізованого батальйону в районі “Промзона” м. Авдіївка Донецької області", - йдеться у повідомленні.
Крім того, орденом “За мужність” також нагороджені посмертно солдат Роман Гульченко, молодший сержант Володимир Бальченко, солдат Роман Бублієнко, солдат Олег Бурць, сержант Володимир Крижанський, солдат Дмитро Оверченко, солдат Ярослав Павлюк, солдат Сергій Пацула, солдат Віталій Шамрай.
Нагадаємо, Президент України присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” капітану, заступнику командира механізованого батальйону 72 ОМБр Андрію Кизилу (посмертно).