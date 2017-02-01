Президент наградил защитников Авдеевки

Так, по данным пресс-службы, за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге наградами отмечены 48 офицеров и солдат ВСУ.

Среди награжденных орденом Богдана Хмельницкого, старший лейтенант Сергей Вдовиченко, лейтенант Андрей Верхогляд, капитан Роман Дармограй, майор Владимир Дяченко, капитан Рихард Поп, лейтенант Василий Тарасюк.

"Лейтенант, командир мотострелковой роты механизированного батальона Леонид Деркач награжден орденом Богдана Хмельницкого (посмертно). С марта по июль, с августа 2015 г. по июнь 2016 г, с октября 2016 г. по февраль 2017 г. выполнял боевые задачи в районе проведения антитеррористической операции.

Около 8:00 1 февраля 2017 г. героически погиб во время выполнения боевого задания от полученных ранений не совместимых с жизнью в результате артиллерийского обстрела из систем залпового огня "Град" со стороны незаконных вооруженных формирований "ДНР" на ротном опорном пункте механизированного батальона в районе "Промзона" г. Авдеевка Донецкой области", - говорится в сообщении.

Кроме того, орденом "За мужество" также награждены посмертно солдат Роман Гульченко, младший сержант Владимир Бальченко, солдат Роман Бублиенко, солдат Олег Бурць, сержант Владимир Крыжанский, солдат Дмитрий Оверченко, солдат Ярослав Павлюк, солдат Сергей Пацула, солдат Виталий Шамрай.

Напомним, Президент Украины присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" капитану, заместителю командира механизированного батальона 72 ОМБр Андрею Кызылу (посмертно).