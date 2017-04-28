Президент нагородив родичів Героїв Небесної Сотні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президент Петро Порошенко нагородив волонтерів, представників родичів Героїв Небесної Сотні. Нагороди від імені глави держави вручив заступник глави Адміністрації Президента України Ростислав Павленко передає УНН з посиланням на прес-службу Президента.
За громадянську мужність, самовіддане відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, виявлені під час Революції Гідності, активну громадську та волонтерську діяльність орден "За заслуги" III ступеня було вручено Володимира Голоднюка та орден княгині Ольги III ступеня - Тетяні Бондарчук.
«Ваша небайдужість, самовідданість, професіоналізм, багаторічна послідовна та наполеглива праця задля побудови сильної європейської України високо оцінена Главою держави і усім українським суспільством» - зазначив, при врученні нагород заступник АП Р. Павленко.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав указ "Про відзначення 21-ї річниці Конституції України", доручивши зокрема організувати святкові заходи з цієї нагоди.