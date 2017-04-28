Президент наградил родственников Героев Небесной Сотни
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президент Петр Порошенко наградил волонтеров, представителей родственников Героев Небесной Сотни. Награды от имени главы государства вручил заместитель главы Администрации Президента Украины Ростислав Павленко передает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.
За гражданское мужество, самоотверженное отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, обнаруженные во время Революции Достоинства, активную общественную и волонтерскую деятельность орден "За заслуги" III степени были вручены Владимира Голоднюк и орден княгини Ольги III степени - Татьяне Бондарчук.
«Ваше неравнодушие, самоотверженность, профессионализм, многолетний последовательная и настойчивая работа для построения сильной европейской Украины высоко оценена главой государства и всем украинским обществом», - отметил при вручении наград заместитель АП Г. Павленко.
Напомним, Президент Петр Порошенко подписал указ "О праздновании 21-й годовщины Конституции Украины", поручив в частности организовать праздничные мероприятия по этому случаю.