Президент наградил родственников Героев Небесной Сотни

За гражданское мужество, самоотверженное отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, обнаруженные во время Революции Достоинства, активную общественную и волонтерскую деятельность орден "За заслуги" III степени были вручены Владимира Голоднюк и орден княгини Ольги III степени - Татьяне Бондарчук.

«Ваше неравнодушие, самоотверженность, профессионализм, многолетний последовательная и настойчивая работа для построения сильной европейской Украины высоко оценена главой государства и всем украинским обществом», - отметил при вручении наград заместитель АП Г. Павленко.

Напомним, Президент Петр Порошенко подписал указ "О праздновании 21-й годовщины Конституции Украины", поручив в частности организовать праздничные мероприятия по этому случаю.