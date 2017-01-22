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Президент нагородив орденом Свободи Р.Чубарова

Президент нагородив орденом Свободи Р.Чубарова

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко нагородив орденом Свободи голови Меджлісу кримськотатарського народу депутата Верховної Ради Рефата Чубарова. Про це Глава держави написав у своєму офіційному акаунті у Twitter, передає УНН.

“Нагородив Голову Меджлісу кримськоготатарського народу Рефата Чубарова орденом Свободи”, — йдеться у повідомленні.

Нагородив Голову Меджлісу кримськоготатарського народу Рефата Чубарова Орденом Свободи

— Петро Порошенко (@poroshenko) 22 січня 2017 р.

Нагадаємо, Президент П.Порошенко підписав Указ № 9/2017 “Про присвоєння Володимиру Жемчугову звання Герой України”. Глава держави вручив герою орден “Золота Зірка” під час урочистого заходу з нагоди Дня Соборності України.

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