Президент нагородив орденом Свободи Р.Чубарова
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко нагородив орденом Свободи голови Меджлісу кримськотатарського народу депутата Верховної Ради Рефата Чубарова. Про це Глава держави написав у своєму офіційному акаунті у Twitter, передає УНН.
“Нагородив Голову Меджлісу кримськоготатарського народу Рефата Чубарова орденом Свободи”, — йдеться у повідомленні.
Нагородив Голову Меджлісу кримськоготатарського народу Рефата Чубарова Орденом Свободи— Петро Порошенко (@poroshenko) 22 січня 2017 р.
Нагадаємо, Президент П.Порошенко підписав Указ № 9/2017 “Про присвоєння Володимиру Жемчугову звання Герой України”. Глава держави вручив герою орден “Золота Зірка” під час урочистого заходу з нагоди Дня Соборності України.