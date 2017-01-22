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Президент наградил орденом Свободы Р.Чубарова

Президент наградил орденом Свободы Р.Чубарова

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом Свободы главу Меджлиса крымскотатарского народа депутата Верховной Рады Рефата Чубарова. Об этом Глава государства написал в своем официальном аккаунте в Twitter, передает УНН.

"Наградил главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова орденом Свободы", - говорится в сообщении.

Наградил главу Меджлиса кримськоготатарського народа Рефата Чубарова Орденом Свободы

- Петр Порошенко (@poroshenko) 22 января 2017 г.

Напомним, Президент П.Порошенко подписал Указ № 9/2017 "О присвоении Владимиру Жемчугову звания Герой Украины". Глава государства вручил герою орден "Золотая Звезда" во время торжественного мероприятия по случаю Дня Соборности Украины.

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