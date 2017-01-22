Президент наградил орденом Свободы Р.Чубарова
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом Свободы главу Меджлиса крымскотатарского народа депутата Верховной Рады Рефата Чубарова. Об этом Глава государства написал в своем официальном аккаунте в Twitter, передает УНН.
"Наградил главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова орденом Свободы", - говорится в сообщении.
Наградил главу Меджлиса кримськоготатарського народа Рефата Чубарова Орденом Свободы- Петр Порошенко (@poroshenko) 22 января 2017 г.
Напомним, Президент П.Порошенко подписал Указ № 9/2017 "О присвоении Владимиру Жемчугову звания Герой Украины". Глава государства вручил герою орден "Золотая Звезда" во время торжественного мероприятия по случаю Дня Соборности Украины.