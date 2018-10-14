Президент наголосив на історичній відповідальності учасників Об’єднавчого собору

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Президент Петро Порошенко сподівається, що Архієрейський собор, на якому буде обрано предстоятелю УПЦ, відбудеться всупереч народній приказці про "двох українців і трьох гетьманів". Про це сьогодні сказав Глава держави перед молитвою вдячності за автокефалію на Софійській площі у Києві, передає кореспондент УНН.

“Вселенський Патріархат прийняв рішення про автокефалію. Томос буде вручено предстоятелю церкви — достойному, авторитетному, досвідченому владиці, якого обере об’єднаний Архієрейський собор, на який зберуться усі єпископи різних патріархатів... Сподіваюсь і вірю, що Собор пройде всупереч нашій національній приказці про те, що „там де два українця, там три Гетьмани“. Відповідальність, яка лежить на учасниках об’єднавчого собору, без перебільшення, історична”, — заявив П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, Київський Патріархат закликав УАПЦ і УПЦ МП почати підготовку Об’єднавчого Собору.

Зазначимо, за так званою дорожньою картою до отримання автокефалії Православною церквою в Україні, після відповідного рішення синоду Вселенського патріархату ще має відбутися собор за участю архієреїв УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП у Києві щодо утворення єдиної помісної УПЦ та обрання предстоятеля, на посаду якого в УПЦ КП висуватимуть кандидатуру Патріарха Філарета, а потім — отримання Томоса про автокефалію як документа.

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