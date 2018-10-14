Президент напомнил об исторической ответственности участников Объединительного собора

"Вселенский Патриархат принял решение об автокефалии. Томос будет вручен предстоятелю церкви - достойному, авторитетному, опытному владыке, которого изберет объединенный Архиерейский собор, на который соберутся все епископы разных патриархатов... Надеюсь и верю, что Собор пройдет вопреки нашей национальной поговорке о том, что "там где два украинца, там три гетмана». Ответственность, которая лежит на участниках объединительного собора, без преувеличения, историческая", - заявил П.Порошенко.

Как сообщал УНН, Киевский Патриархат призвал УАПЦ и УПЦ МП начать подготовку Объединительного Собора.

Отметим, по так называемой дорожной карте, до получения автокефалии Православной церковью в Украине, после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще предстоит провести собор с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП в Киеве о создании единой поместной УПЦ и избрать предстоятеля, на должность которого в УПЦ КП будут выдвигать кандидатуру Патриарха Филарета, а затем - получение Томоса об автокефалии как документа.