Президент на передовій нагородив Дж.Маккейна українською зброєю

"На передовій Президент нагородив сенатора Маккейна українською зброєю", - повідомив речник Глави держави Святослав Цеголко на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко з американськими сенаторами прибув на командний пункт в районі Широкиного, щоб привітати морських піхотинців з новим роком.