Президент на передовій нагородив Дж.Маккейна українською зброєю
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко на передовій нагородив американського сенатора Джона Маккейна українською зброєю, передає УНН.
"На передовій Президент нагородив сенатора Маккейна українською зброєю", - повідомив речник Глави держави Святослав Цеголко на своїй сторінці у Twitter.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко з американськими сенаторами прибув на командний пункт в районі Широкиного, щоб привітати морських піхотинців з новим роком.