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12 марта, 19:49 • 83764 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

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12 марта, 14:19 • 113663 просмотра

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12 марта, 12:58 • 111075 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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12 марта, 08:46 • 113965 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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12 марта, 06:47 • 121035 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130308 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140393 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144660 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент на передовой наградил Дж.Маккейна украинским оружием

Президент на передовой наградил Дж.Маккейна украинским оружием

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко на передовой наградил американского сенатора Джона Маккейна украинским оружием, передает УНН.

"На передовой Президент наградил сенатора Маккейна украинским оружием", - сообщил спикер Главы государства Святослав Цеголко на своей странице в Twitter.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко с американскими сенаторами прибыл на командный пункт в районе Широкино, чтобы поздравить морских пехотинцев с Новым годом.

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