Президент на передовой наградил Дж.Маккейна украинским оружием
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко на передовой наградил американского сенатора Джона Маккейна украинским оружием, передает УНН.
"На передовой Президент наградил сенатора Маккейна украинским оружием", - сообщил спикер Главы государства Святослав Цеголко на своей странице в Twitter.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко с американскими сенаторами прибыл на командный пункт в районе Широкино, чтобы поздравить морских пехотинцев с Новым годом.