Президент може внести свій законопроект про Антикорупційний суд наступного тижня - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Наступного тижня, після відкликання депутатського проекту закону, Президент України Петро Порошенко може внести свій законопроект про Антикорупційний суд. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України від фракції БПП Олексій Гончаренко, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні парламент почне процедуру відкликання депутатського проекту закону про Антикорупційний суд. У БПП є рішення голосувати, щодо інших фракцій нічого сказати не можу. Зазначу, що як я розумію, після відкликання депутатського законопроекту, на наступному тижні буде внесений президентський законопроект", - повідомив О.Гончаренко.
Нагадаємо, сьогодні, 21 грудня Верховна Рада України може відкликати депутатський законопроект про Антикорупційний суд, після чого свій проект закону внесе Глава держави.