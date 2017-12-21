Президент может внести свой законопроект об Антикоррупционном суде на следующей неделе - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. На следующей неделе, после отзыва депутатского проекта закона, Президент Украины Петр Порошенко может внести свой законопроект об Антикоррупционном суде. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины от фракции БПП Алексей Гончаренко, передает корреспондент УНН.
"Сегодня парламент начнет процедуру отзыва депутатского проекта закона об Антикоррупционном суде. В БПП есть решение голосовать, относительно других фракций ничего сказать не могу. Отмечу, что как я понимаю, после отзыва депутатского законопроекта, на следующей неделе будет внесен президентский законопроект", - сообщил А.Гончаренко.
Напомним, сегодня, 21 декабря Верховная Рада Украины может отозвать депутатский законопроект об Антикоррупционном суде, после чего свой проект закона внесет Глава государства.