Президент: ми зробимо все, щоб поїздки до Європи для українців стали дешевшими
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Влада зробить все, щоб поїздки українців до Європейського Союзу були дешевші. Про це Президент України Петро Порошенко заявив під час зустрічі з президентом Національної академії наук України Борисом Патоном та молодими вченими, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
“Можу вам сказати, що на цьому робота не зупиняється. Ми зробимо, щоб поїздки українців були дешевші, щоб в Україну прийшли “лоукости”, — зазначив Президент.
Як повідомляв УНН, Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.
Нагадаємо, у МЗС очікують остаточного рішення Ради ЄС щодо "безвізу" найближчими тижнями.