Президент: ми зробимо все, щоб поїздки до Європи для українців стали дешевшими

“Можу вам сказати, що на цьому робота не зупиняється. Ми зробимо, щоб поїздки українців були дешевші, щоб в Україну прийшли “лоукости”, — зазначив Президент.

Як повідомляв УНН, Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.

Нагадаємо, у МЗС очікують остаточного рішення Ради ЄС щодо "безвізу" найближчими тижнями.