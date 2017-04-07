Президент: мы сделаем все, чтобы поездки в Европу для украинцев стали дешевле
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Власть сделает все, чтобы поездки украинцев в Европейский Союз были дешевле. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время встречи с президентом Национальной академии наук Украины Борисом Патоном и молодыми учеными, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Могу вам сказать, что на этом работа не останавливается. Мы сделаем, чтобы поездки украинцев были дешевле, чтобы в Украину пришли "лоукосты", - отметил Президент.
Как сообщал УНН, Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление украинцев права на безвизовые поездки в страны ЕС.
Напомним, в МИД ожидают окончательного решения Совета ЕС по "безвизу" в ближайшие недели.