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Президент Мексики закликав встановити п'ятирічне перемир'я по всьому світу

Президент Мексики закликав встановити п'ятирічне перемир'я по всьому світу

Київ • УНН

 • 189253 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор закликав світ припинити війни щонайменше на п'ять років. Про це повідомляє видання Excelsior, інформує УНН.

Деталі

Лідер Мексики зазначив, що світ одночасно зіткнувся з багатьма загрозами, тому всі країни мають домовитися про п'ятирічне перемир'я. Почати, за його словами, потрібно з припинення бойових дій в Україні.

Цитата

"Спочатку це була пандемія, потім війна росії з Україною, тепер ця напруженість на Тайвані, ми всі маємо проблеми через відсутність зростання економіки, бідності стає дедалі більше, спостерігається глобальна інфляція, що нам робити? Сприяти продуктивній діяльності, створювати робочі місця, служити бідним і прагнути до співпраці націй і народів для розвитку", – сказав Лопес Обрадор.

Він додав, що з такою самою ініціативою може виступити ООН. Перемир'я, за його словами, має торкнутися і торговельних  воєн.

Доповнення 

Війна в Україні може завершитися за 4-6 місяців. Водночас ситуація після закінчення бойових дій, можливо, буде близькою до підсумків Корейської війни, вважає колишній командувач сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс.

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