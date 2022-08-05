Президент Мексики призвал установить пятилетнее перемирие по всему миру
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал мир прекратить войны как минимум на пять лет. Об этом сообщает издание Excelsior, сообщает УНН.
Детали
Лидер Мексики отметил, что мир одновременно столкнулся со многими угрозами, поэтому все страны должны договориться о пятилетнем перемирии. Начать, по его словам, следует с прекращения боевых действий в Украине.
Цитата
"Сначала это была пандемия, потом война россии с Украиной, теперь эта напряженность на Тайване, у нас все проблемы из-за отсутствия роста экономики, бедности становится все больше, наблюдается глобальная инфляция, что нам делать? Содействовать продуктивной деятельности, создавать рабочие места, служить бедным и стремиться к сотрудничеству наций и народов для развития", – сказал Лопес Обрадор.
Он добавил, что с такой же инициативой может выступить ООН. Перемирие, по его словам, должно затронуть и торговые войны.
Дополнение
Война в Украине может завершиться через 4-6 месяцев. При этом ситуация после окончания боевых действий, возможно, будет близкой к итогам Корейской войны, считает бывший командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.