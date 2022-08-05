Президент Мексики призвал установить пятилетнее перемирие по всему миру

Детали

Лидер Мексики отметил, что мир одновременно столкнулся со многими угрозами, поэтому все страны должны договориться о пятилетнем перемирии. Начать, по его словам, следует с прекращения боевых действий в Украине.

Цитата

"Сначала это была пандемия, потом война россии с Украиной, теперь эта напряженность на Тайване, у нас все проблемы из-за отсутствия роста экономики, бедности становится все больше, наблюдается глобальная инфляция, что нам делать? Содействовать продуктивной деятельности, создавать рабочие места, служить бедным и стремиться к сотрудничеству наций и народов для развития", – сказал Лопес Обрадор.

Он добавил, что с такой же инициативой может выступить ООН. Перемирие, по его словам, должно затронуть и торговые войны.

Дополнение

Война в Украине может завершиться через 4-6 месяцев. При этом ситуация после окончания боевых действий, возможно, будет близкой к итогам Корейской войны, считает бывший командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.