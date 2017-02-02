Президент має намір провести референдум про вступ України в НАТО

“Чотири роки тому лише 16% українців підтримували членство України в НАТО. Зараз — 54%. Як президент я керуюся думкою свого народу і проведу референдум з питання вступу в НАТО. І якщо українці проголосують за, я зроблю все, щоб добитися членства в Північноатлантичному альянсі,” — повідомив П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, НАТО відклали плани зустрічі з українськими чиновниками, де повинні були обговорюватися питання використання системи ПРО в Румунії, через можливу реакцію Москви на цей крок.