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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент намерен провести референдум о вступлении Украины в НАТО

Президент намерен провести референдум о вступлении Украины в НАТО

Киев • УНН

 • 16495 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен провести референдум о вступлении страны в альянс НАТО. Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost, передает УНН.

"Четыре года назад только 16% украинцев поддерживали членство Украины в НАТО. Сейчас - 54%. Как президент я руководствуюсь мнением своего народа и проведу референдум по вопросу вступления в НАТО. И если украинцы проголосуют за, я сделаю все, чтобы добиться членства в Североатлантическом альянсе", - сообщил П.Порошенко.

Как сообщал УНН, НАТО отложили планы встречи с украинскими чиновниками, где должны были обсуждаться вопросы использования системы ПРО в Румынии, через возможную реакцию Москвы на этот шаг.

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