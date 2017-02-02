Президент намерен провести референдум о вступлении Украины в НАТО

"Четыре года назад только 16% украинцев поддерживали членство Украины в НАТО. Сейчас - 54%. Как президент я руководствуюсь мнением своего народа и проведу референдум по вопросу вступления в НАТО. И если украинцы проголосуют за, я сделаю все, чтобы добиться членства в Североатлантическом альянсе", - сообщил П.Порошенко.

Как сообщал УНН, НАТО отложили планы встречи с украинскими чиновниками, где должны были обсуждаться вопросы использования системы ПРО в Румынии, через возможную реакцию Москвы на этот шаг.