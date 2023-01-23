Президент Латвії виступив із закликом до Німеччини відправити танки Україні

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"Необхідно зробити все необхідне, щоб Україна могла захистити себе", - сказав Левітс громадському мовнику Deutschlandfunk.

Це необхідно для безпеки Європи загалом, сказав він, додавши, що це "майже одностайна позиція Європи".

"Якщо одна країна не співпрацює, це, звичайно, проблема", - зауважив Левітс.

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Левітс додав, що не може зрозуміти, чому Шольц, можливо, брав до уваги широко поширені сумніви німців щодо надання своїх танків. За його словами, на Україну чиниться сильний тиск, і їй не можна відмовляти у танках.

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