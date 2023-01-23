Президент Латвии выступил с призывом к Германии отправить танки Украине

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"Необходимо сделать все необходимое, чтобы Украина могла защитить себя", - сказал Левитс общественному вещателю Deutschlandfunk.

Это необходимо для безопасности Европы в целом, сказал он, добавив, что это "почти единодушная позиция Европы".

"Если одна страна не сотрудничает, это, конечно, проблема", - заметил Левитс.

Детали

Левитс добавил, что не может понять, почему Шольц, возможно, принимал во внимание широко распространенные сомнения немцев относительно предоставления своих танков. По его словам, на Украину оказывается сильное давление, и ей нельзя отказывать в танках.

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