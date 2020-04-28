Президент "Лаціо" виявив готовність до проведення "золотого матчу" з "Ювентусом"

"Я б погодився на таке. Але я не задавався даним питанням. Поновлення сезону піде нам на шкоду. Ми зрозуміли, що не можемо грати на трьох фронтах, тому пожертвували Лігою Європи. Ми могли грати один матч в тиждень, поки інші проводять дві гри. Якщо сезон відновлять, то ми втратимо цю перевагу. Однак я думаю про інтереси всіх 20 клубів в лізі. Ми відстаємо на один бал від "Ювентуса", причому обіграли їх у чемпіонаті 3:1 і з таким же рахунком в Суперкубку Італії. Поясніть мені з точки зору справедливості, повинні брати участь в іграх за титул "Інтер", який відстає від нас на 8 очок, і "Аталанта", у якої на 14 балів менше", - наголосив Лотіто.

Зазначимо, наразі різниця між "Ювентусом" та "Лаціо" в турнірній таблиці складає один бал.

Як повідомляв УНН, серед президентів лідерів Серії А відбулася сутичка пов'язана із питанням відновлення чемпіонату.

Нагадаємо, що "орли" погодили трансферний союз із клубом АПЛ.