Президент - канцлеру ФРН: економічні санкції ЄС проти Росії треба продовжити

"Президент України наголосив, що триваюча російська агресія на Донбасі та суттєве погіршення ситуації в окупованому Криму вимагає продовження дії секторальних та економічних санкцій стосовно Росії", - йдеться у повідомленні.

Крім того, П.Порошенко та А.Меркель домовилися вжити "максимальних зусиль для якнайскорішого звільнення українських заручників на Донбасі та політичних в’язнів, які незаконно утримуються в Росії та окупованому Криму".

Нагадаємо, Президент розповів канцлеру ФРН про небезпечний розвиток ситуації на Донбасі, а також ситуацію у Луганську.