Президент - канцлеру ФРН: економічні санкції ЄС проти Росії треба продовжити
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Російська агресія на Донбасі, яка триває, та суттєве погіршення ситуації в окупованому Криму вимагає продовження дії секторальних та економічних санкцій проти Росії. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
"Президент України наголосив, що триваюча російська агресія на Донбасі та суттєве погіршення ситуації в окупованому Криму вимагає продовження дії секторальних та економічних санкцій стосовно Росії", - йдеться у повідомленні.
Крім того, П.Порошенко та А.Меркель домовилися вжити "максимальних зусиль для якнайскорішого звільнення українських заручників на Донбасі та політичних в’язнів, які незаконно утримуються в Росії та окупованому Криму".
Нагадаємо, Президент розповів канцлеру ФРН про небезпечний розвиток ситуації на Донбасі, а також ситуацію у Луганську.