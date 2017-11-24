Президент - канцлеру ФРГ: экономические санкции ЕС против России надо продолжить

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 72976 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 60439 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 68200 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 76274 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 116343 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114704 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 142830 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107361 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108785 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113345 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Российская агрессия на Донбассе, которая продолжается, и существенное ухудшение ситуации в оккупированном Крыму требует продолжения действия секторальных и экономических санкций против России. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

"Президент Украины подчеркнул, что продолжающаяся российская агрессия на Донбассе и существенное ухудшение ситуации в оккупированном Крыму требует продолжения действия секторальных и экономических санкций в отношении России", - говорится в сообщении.

Кроме того, П.Порошенко и А.Меркель договорились принять "максимальные усилия для скорейшего освобождения украинских заложников на Донбассе и политических заключенных, незаконно содержащихся в России и оккупированном Крыму".

Напомним, Президент рассказал канцлеру ФРГ об опасном развитии ситуации на Донбассе, а также ситуации в Луганске.

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