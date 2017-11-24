Президент - канцлеру ФРГ: экономические санкции ЕС против России надо продолжить

"Президент Украины подчеркнул, что продолжающаяся российская агрессия на Донбассе и существенное ухудшение ситуации в оккупированном Крыму требует продолжения действия секторальных и экономических санкций в отношении России", - говорится в сообщении.

Кроме того, П.Порошенко и А.Меркель договорились принять "максимальные усилия для скорейшего освобождения украинских заложников на Донбассе и политических заключенных, незаконно содержащихся в России и оккупированном Крыму".

Напомним, Президент рассказал канцлеру ФРГ об опасном развитии ситуации на Донбассе, а также ситуации в Луганске.