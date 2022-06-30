Президент Індонезії заявив, що передав путіну послання Зеленського

Цитата

«Я передав послання президента Зеленського президенту путіну, і я висловив свою готовність налагодити спілкування між двома лідерами", - сказав Відодо.

Контекст

Напередодні індонезійський президент відвідав Україну та провів зустріч із президентом країни.

Пізніше у спілкуванні з журналістами Відодо заявив, що запропонував передати послання Президента України Володимира Зеленського російському диктатору путіну, щоб «спробувати допомогти мирним переговорам».