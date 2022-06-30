Президент Індонезії заявив, що передав путіну послання Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Президент Індонезії Джоко Відодо передав послання Президента України Володимира Зеленського російському диктатору путіну. Про це він заявив на брифінгу за підсумками своїх переговорів у Москві, пише УНН.
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«Я передав послання президента Зеленського президенту путіну, і я висловив свою готовність налагодити спілкування між двома лідерами", - сказав Відодо.
Контекст
Напередодні індонезійський президент відвідав Україну та провів зустріч із президентом країни.
Пізніше у спілкуванні з журналістами Відодо заявив, що запропонував передати послання Президента України Володимира Зеленського російському диктатору путіну, щоб «спробувати допомогти мирним переговорам».