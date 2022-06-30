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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Президент Індонезії заявив, що передав путіну послання Зеленського

Президент Індонезії заявив, що передав путіну послання Зеленського

Київ • УНН

 • 172871 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Президент Індонезії Джоко Відодо передав послання Президента України Володимира Зеленського російському диктатору путіну. Про це він заявив на брифінгу за підсумками своїх переговорів у Москві, пише УНН.

Цитата

«Я передав послання президента Зеленського президенту путіну, і я висловив свою готовність налагодити спілкування між двома лідерами", - сказав Відодо.

Контекст

Напередодні індонезійський президент відвідав Україну та провів зустріч із президентом країни.

Пізніше у спілкуванні з журналістами Відодо заявив, що запропонував передати послання Президента України Володимира Зеленського російському диктатору путіну, щоб «спробувати допомогти мирним переговорам».

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