Президент і Прем'єр привітали українців зі святом Водохреща
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко і Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман привітали українців з Хрещенням Господнім, або святом Водохреща. Свої вітання керівництво держави оприлюднили у Facebook, передає УНН.
"Вітаю з великим святом Богоявлення та Хрещення Христового!" - написав П.Порошенко.
В.Гройсман зазначив: "Друзі, вітаю з Хрещенням Господнім. Тепла, любові та Божого благословення кожній родині!"
Нагадаємо, 19 січня православні віряни та греко-католики відзначають Хрещення Господнє. Цього дня люди масово вирушають на водойми, щоб зануритися у крижану воду.
Цього року майже три тисячі рятувальників чергуватимуть на водоймах України на Водохреща.