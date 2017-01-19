Президент і Прем'єр привітали українців зі святом Водохреща

"Вітаю з великим святом Богоявлення та Хрещення Христового!" - написав П.Порошенко.

В.Гройсман зазначив: "Друзі, вітаю з Хрещенням Господнім. Тепла, любові та Божого благословення кожній родині!"

Нагадаємо, 19 січня православні віряни та греко-католики відзначають Хрещення Господнє. Цього дня люди масово вирушають на водойми, щоб зануритися у крижану воду.

Цього року майже три тисячі рятувальників чергуватимуть на водоймах України на Водохреща.