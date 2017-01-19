Президент и Премьер поздравили украинцев с праздником Крещения
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравили украинцев с Крещением Господним, или праздником Крещения. Свои поздравления руководство государства обнародовало в Facebook, передает УНН.
"Поздравляю с великим праздником Богоявления и Крещения Христова!" - написал П.Порошенко.
В.Гройсман отметил: "Друзья, поздравляю с Крещением Господним. Тепла, любви и Божьего благословения каждой семье!"
Напомним, 19 января православные верующие и греко-католики отмечают Крещение Господне. В этот день люди массово отправляются на водоемы, чтобы окунуться в ледяную воду.
В этом году почти три тысячи спасателей будут дежурить на водоемах Украины на Крещение.