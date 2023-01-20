Президент Грузії виступила проти прямих рейсів до рф
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі виступила категорично проти відновлення прямих рейсів із росією. У правлячій партії раніше заявили, що це було б добре для грузинів, які живуть у росії, передає УНН.
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Зурабішвілі зазначає, що для неї така позиція “м’яко кажучи, незрозуміла” на тлі, коли країни-партнери висловлюють солідарність з Україною.
“Якщо згадати щось про давні хитрощі росії, треба розуміти, що Кремль вкидатиме такі теми, сподіваючись створити якийсь розкол між нами та нашими західними партнерами. Цього не можна допустити!” — заявила президент Грузії.
Говорячи про грузинську діаспору в росії, Зурабішвілі каже, що вона давно і безрезультатно намагається домогтися пом’якшення критеріїв для відновлення громадян Грузії грузинського громадянства. І це, за її словами, саме те питання, яке набагато більше турбує співвітчизників у росії та інших країнах.
Водночас вона закликає владу Грузії серйозно вивчити питання масового в’їзду громадян росії за всіма аспектами та ухвалити регулюючі акти, “щоб суспільство відчуло, що національні інтереси та безпека під захистом”.
“Також замість відновлення польотів уряд має подбати про репутацію країни та категорично регувати на звинувачення в обході санкцій”, — додала Зурабішвілі.
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