Президент Грузии выступила против прямых рейсов в рф

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Зурабишвили отметила, что для нее такая позиция “мягко говоря, непонятна” на фоне, когда страны-партнеры выражают солидарность с Украиной.

“Если вспомнить что-то о древних хитростях России, надо понимать, что Кремль будет вбрасывать такие темы, надеясь создать какой-то раскол между нами и нашими западными партнёрами. Этого нельзя допустить!”, — заявила президент Грузии.

Говоря о грузинской диаспоре в России, Зурабишвили говорит, что она давно и безрезультатно пытается добиться смягчения критериев для восстановления уроженцам Грузии грузинского гражданства. И это, по ее словам, именно тот вопрос, который гораздо больше волнует соотечественников в России и других странах.

Одновременно она призывает власти Грузии серьезно изучить вопрос массового въезда граждан России по всем аспектам и принять регулирующие акты, “чтобы общество почувствовало, что национальные интересы и безопасность под защитой” .

“Также вместо возобновления полетов правительство должно позаботиться о репутации страны и категорично регировать на обвинения в обходе санкций”, — добавила Зурабишвили.

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