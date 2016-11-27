Президент Грузії призначив Г.Квірікашвілі прем'єр-міністром

“Згідно з восьмим пунктом 80-ї статті Конституції Грузії, призначити прем’єр-міністром Грузії Георгія Квірікашвілі”, — йдеться в розпорядженні глави держави.

Як зазначається, це остання формальність перед вступом Г.Квірікашвілі до повноважень глави уряду.

Напередодні парламент Грузії виніс вотум довіри новому уряду на чолі з Г.Квірікашвілі і урядовій програмі під назвою “Свобода, швидкий розвиток, благополуччя”.

Згідно із законодавством, тепер у прем’єра є два дні на те, щоб офіційно призначити решту членів кабінету міністрів.