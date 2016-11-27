Президент Грузии назначил Г.Квирикашвили премьер-министром
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал распоряжение о назначении Георгия Квирикашвили премьер-министром страны, передает УНН со ссылкой на "Грузия Online".
"Согласно восьмому пункту 80-й статьи Конституции Грузии, назначить премьер-министром Грузии Георгия Квирикашвили", - говорится в распоряжении главы государства.
Как отмечается, это последняя формальность перед вступлением Г.Квирикашвили в полномочия главы правительства.
Накануне парламент Грузии вынес вотум доверия новому правительству во главе с Г.Квирикашвили и правительственной программе под названием "Свобода, быстрое развитие, благополучие".
Согласно законодательству, теперь у премьера есть два дня на то, чтобы официально назначить остальных членов кабинета министров.