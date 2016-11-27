Президент Грузии назначил Г.Квирикашвили премьер-министром

"Согласно восьмому пункту 80-й статьи Конституции Грузии, назначить премьер-министром Грузии Георгия Квирикашвили", - говорится в распоряжении главы государства.

Как отмечается, это последняя формальность перед вступлением Г.Квирикашвили в полномочия главы правительства.

Накануне парламент Грузии вынес вотум доверия новому правительству во главе с Г.Квирикашвили и правительственной программе под названием "Свобода, быстрое развитие, благополучие".

Согласно законодательству, теперь у премьера есть два дня на то, чтобы официально назначить остальных членов кабинета министров.