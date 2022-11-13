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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Президент Грузії: близько 100 тисяч росіян облаштувалися в країні

Президент Грузії: близько 100 тисяч росіян облаштувалися в країні

Київ • УНН

 • 269786 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Після оголошення часткової мобілізації у Росії, кордон із Грузією перетнули близько 700 тисяч росіян, їх 100 000 – залишилися країни. Про це повідомила в ефірі радіостанції France Inter президент Грузії Саломе Зурабішвілі, передає УНН.

Цитата

«Понад 700 тисяч росіян перейшли кордон із Грузією. Ймовірно, 600 000 серед них поїхали у різні боки, до сусідньої Вірменії, Туреччини та країн Європи. Близько 100 тисяч залишилися. Жодного серйозного інциденту не відбувалося. Іноді відбуваються словесні суперечки, але в цілому це російське населення, яке прибуло в Грузію і на даний момент залишається там, – це населення, яке явно не хоче розділити долю воюючої путінської росії і не хоче бути мобілізованим», – повідомила Зурабішвілі.

Вона також додала, що зараз у Грузії перебуває близько 30 тисяч українських біженців.

Нагадаємо

У жовтні міністр охорони здоров'я Грузії Зураб Азарашвілі повідомив, що програму допомоги українським біженцям у Грузії продовжено на шість місяців.

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